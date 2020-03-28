نظم وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، دوريات يومية للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين على الشواطئ، حفاظا على أرواح المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة شرطة المرافق.

وفض رئيس مجلس المدينة، التجمعات من على كورنيش المدينة، وشاطئ روميل، حيث ناشد الأهالي بعدم النزول إلى الشارع والالتزام بالمنازل، للحفاظ على صحة الجميع، في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأوضح المعداوي، أنه تم رش المطهرات بالشوارع وتوزيع المياه المعقمة بقرى غرب مدينة مرسى مطروح، وهي القصر وأم الرخم والسوينات وأبو لهو بحري، بالإضافة إلى مواصلة تعقيم وتطهير ورش السيارات القادمة بمداخل المدينة، والشوارع بالأحياء والعزب بمناطق الكيلو 4 بالعزبة الشرقية وشارع 15 بالكيلو 1.

يأتي ذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف السيد خلف نائب رئيس المدينة وعادل درويش مدير إدارة المجالس.