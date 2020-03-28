وصول شحنة مساعدات طبية صينية إلى تونس لمجابهة فيروس كورونا

وصلت شحنة مساعدات طبية صينية إلى تونس، اليوم السبت، للمساعدة على مجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الشحنة أقنعة طبية ووسائل اختبار وبذلات واقية من الفيروس ستوجه بشكل خاص الى المؤسسات الطبية والأمنية والعسكرية وعدد آخر من القطاعات من بينها المؤسسات الإعلامية.

وقال مصدر من وزارة الخارجية لوكالة الأنباء التونسية "إن المساعدات تتمثل في 100 ألف كمامة و20 ألف جهاز اختبار فيروس كورونا و741 بذلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة".

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان عن "ارتياحها لهذا الدعم الذي يعكس البعد الإنساني في سياسة جمهورية الصين الشعبية التي استجابت دون تردد وبأقصى سرعة لطلب رئاسة الجمهورية".

وتابع البيان "سيتم العمل على دعم هذا المجهود الذي يتواصل دون انقطاع مع كل الأشقاء والأصدقاء، من ذوي النوايا الصادقة، حتى يتجاوز العالم بأسره هذه الجائحة".

وتواجه تونس مثل العديد من دول العالم نقصا في التجهيزات الطبية والوقاية.

وقد أمنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية نقل هذه المساعدات الصينية الممولة من رجل الأعمال الصيني "جاك ما" مؤسس شركة "علي بابا"، والتي انتفعت بها كل الدول الأفريقية.