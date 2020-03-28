الحكومة الموريتانية تقرر حظر التنقل بين المحافظات منعا لتفشي كورونا

قررت الحكومة الموريتانية منع التنقل بين المحافظات، وذلك بعد تسجيل 5 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم السبت - "أنه تقرر ابتداء من الغد حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين المحافظات، باستثناء الطواقم الطبية و شاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية الماء والكهرباء والاتصالات.

وأضافت الوزارة أنه بناء على التطورات الأخيرة الخاصة بانتشار وباء فيروس "كورونا"، يحظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص.. مؤكدة أن الإبقاء على حرية التنقل والمرور داخل حدود كل محافظة يأتي في إطار سعي السلطات العمومية إلى تسهيل الحياة اليومية للمواطنين خلال هذا الظرف الحساس.