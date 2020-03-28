برج إيفل يضيء بكلمة «شكرا» لتحية عمال الخدمات الأساسية

أضاء برج "إيفل" في باريس اليوم الجمعة، بكلمة "شكرا" تحية للأطقم الطبية والعاملين في قطاع الخدمات الاساسية الذين يواجهون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت آن هيدالجو عمدة باريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " شكرا للعاملين في مجال الصحة والشرطة والدرك ومسؤولي مدينة باريس وموظفي الدفاع المدني وطاقم سيارات الإسعاف والجنود والصرافين ،وجامعي التذاكر وأصحاب المتاجر وعمال التوصيل والمتطوعين والمساعدين والمجموعات التطوعية وجميع أهالي باريس الذين تم حشدهم لمواجهة كوفيد -19".

كتبت هيدالجو على "تويتر" في وقت سابق أن البرج سيضيء من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) إلى 11 مساءا يوميا برسائل تشكر عمال الخدمات الأساسية وتحث الآخرين على البقاء في منازلهم.