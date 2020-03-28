«الصحة الفلسطينية»: 97 إصابة بفيروس كورونا تماثلت 18 منها للشفاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين، بلغ حتى اليوم السبت، 97 حالة، بينها 9 حالات في قطاع غزة والبقية في المحافظات الشمالية.

وأوضحت الصحة - في تقريرها اليومي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه لا تتوفر معلومات شاملة حول الإصابات في كامل محافظة القدس؛ بسبب إعاقة الاحتلال الإسرائيلي وعدم سماحه للجهات الرسمية الفلسطينية بالحصول على معلومات المرضى الفلسطينيين في المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن حالات التعافي بلغت 18 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة لسيدة من بلدة بدو بمحافظة القدس، وتم إجراء 5562 فحصا لعينات مشتبه بها، ويطبق الحجر الصحي على جميع المواطنين والزائرين والقادمين إلى فلسطين والعمال العائدين من داخل أراضي الـ48 لمدة 14 يوما.