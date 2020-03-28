قال الدكتور محمد أبو الدهب، مدير مستشفى رأس البر المركزي، إن الوضع في المستشفى تحت السيطرة، منوهًا بدعم وزارة الصحة بشأن تقييم حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد ومتابعة المستجدات حول أعداد المصابين وطرق التعامل مع الحالات.

وأضاف «أبو الدهب» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوضع في دمياط في تحسن ملحوظ، من حيث التعافي والاستجابة للعلاج، مشيرًا إلى تكاتف المنظومة الصحية في دمياط وجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المتعافون يلتزمون بالعزل الصحي المنزلي طوال الفترة المقننة من وزارة الصحة والتي تصل إلى 28 يومًا، بالإضافة إلى اتباع البروتوكول الذي تقدمه لهم بشكل كامل لحين إتمام الشفاء والسماح بالعودة لممارسة الحياة الطبيعية.

وطمأن الأهالي بتوافر كافة المستلزمات الطبية والطاقم الطبي، مناشدًا بضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشاد بدور الأطباء ومدراء مستشفيات دمياط وطاقم التمريض وجميع القائمين على الخدمات الصحية، بتقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه على مدار الـ 24 ساعة، مشددًا على ضرورة التزام المنازل للتسهيل على العاملين بالمستشفيات.