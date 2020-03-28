خبير يكشف عن أسباب تفشي كورونا بشكل أسرع في روسيا

كشف فيكتور مالييف مستشار مدير الأبحاث في المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي، عن السبب الرئيسي في زيادة سرعة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا.

وقال الخبير الروسي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت - إن "معظم حالات فيروس كورونا المتزايدة في الآونة الأخيرة بروسيا سببها القادمون من الخارج، وما عزز سرعة الانتشار أيضا هو عدم التقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي".

وأضاف مالييف "أن حوالي 90% عبارة عن حالات استيراد عدوى من الدول الأخرى، لكن سبب سرعة الانتشار هو عدم تقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي من قبل المواطنين الروس".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 حالة.