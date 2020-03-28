أطباء الأسنان: إغلاق كامل للعيادات الخاصة الجمعة والسبت إلتزاما بقرار حظر التجوال

قالت غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن على عيادات الأسنان الخاصة والمستوصفات والمراكز الطبية، الالتزام بمواعيد الحظر اليومية من 7 مساء وحتى 6 صباحا، والإغلاق الكامل خلال يومى الجمعة والسبت، وعلاج حالات الطوارئ فقط، مؤكدة ضرور الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (4) لعام 2020م، لرئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية، بوزارة الصحة، وطبقا لقرار رئيس الوزراء 768 لسنة 2020 بحظر التجوال.

وأضافت غرفة إدارة الأزمة، أن النقابة خاطبت وزارة الإنتاج الحربي لتوفير حصة من الكمامات، والكحول، الذي تنتجه المصانع الحربية، للنقابة؛ لتوزيعها على العيادات من خلال النقابات الفرعية بالمحافظات، لافتة إلى استمرار مبادرة مجلس النقابة، لمتابعة تسليم وشحن الخامات الوقائية لأطباء الأسنان بالفرعيات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أنه تقرر وقف قيد الدفعات الجديدة بالنقابة، نتيجة لتوقف إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة عن التعامل مع الجمهور.

وكانت غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، قد قالت إن النقابة سلمت بيانات الفريق الأول من Egy-Dent Anti-covid19 Team ، لإدارة الموارد البشرية بالمكتب الفنى بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنها تضم ملفات 26 جراح وجه وفكين، مؤهلين لسابق عملهم وتدريبهم بالرعاية المركزة والتخدير، للعمل ضمن فرق مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 أطباء بشريين قاموا بالتسجيل على سجلات النقابة العامة لأطباء الإسنان، من إجمالى 740 طبيبا وطبيبة أسنان سجلوا بفرق مكافحة وباء كورونا المستجد، COVID19، بالمبادرة التى أطلقتها النقابة لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر.

وتضم غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل.