إيطاليا تشدد تعليمات الدخول إلى أراضيها بسبب كورونا

شددت السلطات الإيطالية، تعليمات الدخول إلى أراضيها بسبب وباء كورونا.

وقالت وزارة المواصلات الإيطالية، اليوم السبت، في بيان لها، إنه يتوجب على كل من يدخل البلاد بطريق الجو أو البحر أو البر أن يعطي بيانات دقيقة عن سبب رحلته ومكان إقامته في إيطاليا ورقم هاتفه.

وأضاف البيان أن على المسافرين إلى إيطاليا أن يوضحوا فوق ذلك الوسيلة التي سيتوجهون بها إلى وجهتهم داخل الأراضي الإيطالية.

كما أوضح البيان أن الأشخاص الذين لا تبدو عليهم أعراض الإصابة المحتملة بمرض كورونا لا بد أن يسجلوا أنفسهم أيضا لدى السلطات الصحية المسؤولة في المكان الذي سيقيمون فيه وأن يلتزموا بالعزلة الذاتية لمدة 24 يوما.

وألزمت السلطات شركات النقل الجوي والبحري هناك بقياس درجة حرارة المسافرين عند تسليم حقائبهم وعدم السماح لمن بلغت درجة حرارته إلى 5ر37 مئوية بالسفر عليها.

تعتبر إيطاليا أكبر بلد أوروبي أنهكه فيروس كورونا المستجد، وكان عدد المصابين بالعدوى وصل مساء أمس الجمعة إلى 86498 شخصا وعدد الوفيات إلى 9134 بينما تماثل للشفاء بعد الإصابة 10950.

وأوقفت الحكومة العديد من الطرق الملاحية الجوية وأغلقت عددا من المطارات.