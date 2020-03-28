 ممثلة «الصحة العالمية» في روسيا: انخفاض تفشي كورونا بحلول مايو القادم سيتوقف على سلوك الناس - بوابة الشروق
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ممثلة «الصحة العالمية» في روسيا: انخفاض تفشي كورونا بحلول مايو القادم سيتوقف على سلوك الناس

أ ش أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 2:27 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 2:27 م

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إنها تتفق مع تقدير وزارة الصحة الروسية، بأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا سينخفض ​​بحلول شهر مايو القادم، ولكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس في التعامل مع الأزمة.

وأوضحت فوينوفياش - ردا على سؤال ما إذا كانت تقديرات وزارة الصحة الروسية بشأن انخفاض تفشي الفيروس في البلاد صحيحة - "نعم، أوافق.. لكن كل هذا يتوقف على سلوك الناس"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان كبير علماء الأوبئة الأكاديمي في وزارة الصحة الروسية نيكولاي بريكو قد صرح في وقت سابق، بأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، سينخفض ​​في أواخر أبريل أو أوائل مايو المقبل.

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