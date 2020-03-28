تركيا تفرض الحجر الصحي على 12 منطقة لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت السلطات التركية، أمس، تشديد التدابير الخاصة باحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفرض الحجر الصحي على 12 منطقة، في ظل الزيادة المتسارعة بحجم الإصابات التي تخطت 56 ألف حالة.

وقررت الحكومة التركية حظر جميع الرحلات الدولية، وخضوع السفر بين المدن إلى إذن من المحافظين، وتشغيل الشركات الخاصة مع الحد الأدنى من الموظفين، وتقليل المقاعد المتقاربة في وسائل النقل العام، فضلا عن إغلاق أماكن التنزه والغابات والمواقع الأخرى في نهاية الأسبوع، وتسريح الأفراد العسكريين الذين كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية بموجب قانون حجر صحي صارم لمدة 14 يومًا، وإنشاء لجنة وبائية في كل محافظة تحت إشراف المحافظين، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة ستوفر لمليوني أسرة فقيرة مبلغ 1000 ليرة تركية (150 دولارًا) شهريا لكل أسرة، وكان البنك المركزي التركي قد أعلن خطة تحفيزية للاقتصاد بقيمة 100 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

إلى ذلك، قرر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فرض حجر على 12 منطقة في إجراء غير مسبوق يهدف للحد من انتشار الفيروس، موضحا أن من بينها 5 مناطق توجد في شمال شرق تركيا، لكنه لم يحدد مواقع المدن والقرى الأخرى، وفقا لموقع "يورو نيوز" الإخباري.

وأعلن مسئولو الصحة، في وقت سابق أمس الأول، فرض حجر صحي على بلدة كنديرلي (حوالي 3 آلاف نسمة) و4 قرى متاخمة لها في محافظة ريزه التركية المطلة على البحر الأسود للحد من انتشار الفيروس.

وقررت وزارة الصحة التركية منع قبول استقالة أي فرد من أفراد الطواقم الطبية على مستوى البلاد، في الوقت الذي يطالب الأطباء والممرضين بزيادة عوامل حمايتهم من أقنعة طبية ومطهرات وأدوات وقائية، وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حتى الآن 5698 حالة، كما سجلت السلطات 92 حالة وفاة بكوفيد-19.