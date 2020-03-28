المتاجر الكبرى باليابان تعمل بصورة طبيعية رغم مطالبات بالبقاء في المنزل

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت، إن معظم المتاجر الكبرى في طوكيو تعمل بشكل عادي، رغم مطالبة السكان بالبقاء في المنزل، للحد من العدوى بسبب فيروس كورونا.

واليوم السبت هو اليوم الأول منذ أن طلب حاكم طوكيو أن يلغي السكان النزهات غير الضرورية في نهاية الأسبوع. ودفع هذا النداء إلى تدافع السكان على المتاجر في وقت سابق من الأسبوع، حيث قام المتسوقون بتخزين مواد البقالة.

وفي المقابل، قررت الكثير من المتاجر الكبرى والمجمعات التجارية إغلاق أبوابها اليوم السبت وغدا الأحد، فى إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن اليابان سجلت 2014 حالة إصابة بكورونا، و55 حالة وفاة.