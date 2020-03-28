السعودية الأولى عربيا بـ1203 إصابة بكورونا رغم الإجراءات الصارمة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الوفاة لمواطن سعودي، مشيرا إلى تسجيل 99 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 1203 حالات، وهو العدد الأكبر بين الدول العربية.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 37 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 41 حالة من هذه الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا في الرياض، وتم فرض الإغلاق حاليا في العاصمة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المسؤول في بيان متلفز أن حالة الوفاة هي لرجل سعودي في الرياض، توفي بسبب مرض (كوفيد-19) الذي يصيب الجهاز التنفسي، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أربع.

وكانت السعودية أعلنت أمس الأول الخميس، تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، كما تم حظر دخول السكان أو خروجهم من الرياض ومكة والمدينة، وتقديم موعد بدء حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة والمدينة، ليستمر حتى الساعة السادسة صباحا.