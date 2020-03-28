سخرت المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أمس الجمعة، من شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "أمريكا أولا"، على خلفية تسجيل الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم.

وقالت هيلاري، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد وعد وأوفى.. أمريكا أولا"، في إشارة منها إلى الشعار الذي استخدمه ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 وتصدر الولايات المتحدة عدد الإصابات بكورونا عالميا، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضافت هيلاري: "منذ شهر، قال ترامب سيختفي الوباء. يوما ما سيختفي هذا الأمر كمعجزة". وتابعت: "لقد قال ترامب أمس، إنه لا يعتقد أننا بحاجة إلى 40 أو 30 ألف جهاز تنفس صناعي". وتابعت: "كم من الوقت يحتاجه ترامب وإدارته للاستعانة بالخبراء بدلا من الاعتماد على تخميناته الشخصية".

وكانت هيلاري قد سخرت من ترامب في وقت سابق الأسبوع الجاري، عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "أرجوكم لا تأخذوا نصيحة طبية من رجل نظر لكسوف الشمس مباشرة"، في إشارة إلى الواقعة الشهيرة للرئيس الأمريكي الذي نظر مباشرة لكسوف الشمس عن عمد، متجاهلاً تعليمات الأطباء بعدم النظر.

وجاءت تلك التغريدة بعد وفاة أمريكي في ولاية أريزونا ونقل زوجته للمستشفى إثر تناولهما جرعة من كلوروكين كانا يستخدمانه لمعالجة سمكة يربيانها في المنزل، وذلك بعدما سمعا حديث الرئيس ترامب عن فاعلية العقار في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).