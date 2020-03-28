تشميع حضانة وصالة رياضية لخرقهما قرار الحظر في البحيرة

شمع قسم الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، حضانة أطفال وصالة رياضية، لخرقهما قرار الحظر الكلى اليوم.

وتابعت لجان الرقابة، تنفيذ قرارات الحظر بمختلف قرى المحافظة التى تشهد أعمال تطهير وتعقيم ومنع إقامة الأسواق، بالإضافة إلى أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة اليومية، مع التزام معظم المحال بقرار الغلق الكامل لليوم الثانى على التوالى، عدا حضانة أطفال بقرية عمر شاهين، وصالة للألعاب الرياضية (جيم)، بمركز بدر، خرقا قرار الحظر، فأغلقتهما وتم تشميع أبوابهما، وتحرير محضرين لهما.

من جانبه، وجه هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف جميع جهود التعقيم والإرشادات والتوعية خاصة بقرى المحافظة فى ضوء الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.