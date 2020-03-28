قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، مد فترة تلقى بيانات المنشآت السياحية التى تضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على نموذج إكسيل شيت

Excel sheet models، إلى يوم الاثنين المقبل، كموعد نهائى بدلاً من يوم الخميس 26 مارس الجارى، وذلك من خلال استيفاء المنشآت للنموذج المعد لهذا الغرض على الرابط التالي: https://forms.gle/mxVRLyxTphpxHrxv6

وقال المصرى، إن غرفة العمليات بالغرفة تلقت مناشدات من أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة مد فترة تلقى البيانات، حتى يتسنى لكل منشآة تقديم البيانات الصحيحة وفقاً لاستمارات التأمينات، وفى ظل اقتصار عمل مكاتب التأمينات على وقت محدد، وكذلك انخفاض عدد العاملين بهذه المكاتب نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات والمصالح والإدارت الحكومة، وهو ما استدعى موافقة مجلس الإدارة على طلب الأعضاء بالجمعية العمومية، حتى يتمكنوا من استلام هذه البيانات بصورة رسمية ومعتمدة.

وأشار المصرى إلى أنه فى إطار التسهيلات ومنعاً للتزاحم ووفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بمنع التجمعات، قررت الغرفة قيام المنشآة باستيفاء النموذج الذى تم إعداده لهذا الغرض، تسهيلاً على المنشآت، ومنع توافد مندوبيها إلى مقر الغرفة لتسليم هذه المستندات.

وأوضح رئيس الغرفة، أن الغرفة تقوم بتجميع وحصر هذه البيانات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.