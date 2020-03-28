الإمارات: 860 فحصا مخبريا للعائدين من الصين تؤكد خلوهم من كورونا

أجرت دولة الإمارات 860 فحصا مخبريا لضيوفها العائدين من الصين، على 4 مراحل، إضافة إلى 153 فحصا للكادر الطبي والعاملين به على 3 مراحل؛ بإجمالي 1013 فحصا مخبريا، أكدت جميعها سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي "لمدينة الإمارات الإنسانية" بأبوظبي الدكتور فيصل مصلح الأحبابي - في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت - أن جميع الفحوصات المخبرية التي أجريت على رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية وتستضيفهم حاليا "مدينة الإمارات الإنسانية" بأبوظبي جميعها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأوضح الأحبابي أنه تم إجراء 4 فحوصات مخبرية لضيوف الإمارات والبالغ عددهم 215 شخصا خلال فترة الحجر الصحي والمقدرة بـ 14 يوما والتي جاءت نتائجها جميعها سلبية، وتم تخصيص ملف طبي خاص بكل ضيف تمت من خلاله متابعة احتياجاته الطبية وتوفير الأدوية اللازمة وأخذ المؤشرات الحيوية والفحوصات المخبرية الأولية لجميع الضيوف خلال فترة الحجر الصحي.