جهاز أكتوبر يفعل منظومة النظافة الجديدة للقضاء على ظاهرة النباشين

شهد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اصطفاف معدات منظومة النظافة الجديدة للنظافة العامة والجمع المنزلي، والتي تستهدف القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بأنحاء المدينة كافة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إنه بموجب العقد المبرم مع جهاز المدينة يتم -طبقاً للمنظومة الجديدة- جمع القمامة من أمام (الوحدات السكنية - المحال التجارية - السناتر - المولات)، يوميا من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصرًا، وكذا توفير عمال مهرة متخصصين في الجمع المنزلي، وتوفير زيٍ جديد للعمال ليظهروا بمظهر لائق مع وجود كارت تعريف لكل عامل بالمنظومة، مؤكدا إلغاء التعاقد في حال الإخلال بأحد شروط العقد المتفق عليه.

وأضاف رئيس الجهاز أن نجاح تلك المنظومة يأتي من اعتمادها بشكل رئيسي على انتظام منظومة الجمع من المنازل والمحال التجارية بواسطة شركات النظافة تحت إشراف جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم نقل المخلفات بواسطة شركات النظافة إلى المقالب العمومية مباشرةً.

كما ناشد رئيس الجهاز، المواطنين، باستمرار التعاون مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر في تطبيق المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن المواطن شريك أساسي في نجاحها خاصة عند التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع المنزلي، كما أن ذلك يأتي تزامنًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى توفير مجموعة من المعدات اللازمة للمساعدة في أعمال النظافة بالمنظومة الجديدة، شملت (8 سيارات قلاب سعة 12م2 - 11 سيارة قلاب سعة "6م2" - 17 لودر - 11 سيارة مكبس 18م2 - 13 سيارة تنك مياه 6م مزودة بطلمبة شفط وطرد - 13 جرار فرشة - 3 سيارات كنس آلي - 9 سيارات ربع نقل لنقل المخلفات - 6 سيارات شاسية بجوانب حمولة 6م - 5 هووك لفت 18م).