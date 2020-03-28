الصحة الكويتية: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 253 حالة بعد إصابة 10 حالات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تأكد إصابة 10حالات جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 253.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية- في بيان رسمي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن الحالات الجديدة شملت 3 حالات لكويتيين مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، و2 للسعودية، ومواطنة كويتية إلى فرنسا، وأخرى إلى الامارات، وحالة لمقيم من الجنسية الكندية مرتبطة بالسفر إلى الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى حالة لمواطنة مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر، وأخرى لمقيم من الجنسية الهندية تحت التقصي الوبائي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، فقد بلغ عددها 11 حالة، منها سبع حالات مستقرة وأربع حالات حرجة، فيما ارتفع إجمالي من أنهوا فترة الحجر الصحي إلى 910 أشخاص.

وأهابت الصحة الكويتية بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالقرارت الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والقضاء عليه.