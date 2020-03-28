الصاحى: قمنا بإزالة سلع.. وشهدنا زيادة فى التسوق عبر الإنترنت

أكد عمر الصاحى مدير عام شركة سوق دوت كوم ان شركته تواصل دعمها للحكومة فى جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى اننا حاليا نتعاون مع عدة وزارات من ضمنها وزارة الصحة والسكان فى مصر بهدف المساهمة فى توعية المواطنين المصريين من فيروس كورونا.

وقال صاحى فى تصريحات خاصة لـ «مال واعمال – الشروق» ــ ردا على سؤال حول اعمال التلاعب بالأسعار فى ظل تلك الازمة «نشعر بخيبة أمل من محاولات البعض لرفع الأسعار على المنتجات الأساسية فى خلال الأزمة الصحية التى يشهدها العالم حاليا» على حد قوله مؤكد انه لا مجال لرفع الاسعار فى «سوق دوت كوم».

وتابع: نحرص على منع أى شخص من استغلال هذه الجائحة لرفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر، حيث قمنا بحظر وإزالة عشرات الآلاف من المنتجات، بما ينسجم مع بنود سياستنا الراسخة، كما نراقب متجرنا باستمرار لإزالة جميع العروض التى تنتهك سياساتنا.

واوضح الصاحى انه مع انتشار فيروس كورونا المستجد، شهدنا زيادة فى نسبة التسوق عبر الإنترنت الذى قد ينتج عنه زيادة الفترة اللازمة لتسليم بعض المنتجات. فى إطار رعايتنا لجميع فئات عملائنا وحرصنا على منحهم حلا سهلا يساعدهم على البقاء آمنين فى منازلهم ليكون باستطاعتهم الحصول على احتياجاتهم وهم فى منازلهم، ونعمل بشكل دءوب جنبا إلى جنب مع شركائنا البائعين للتأكد من توافر جميع البضائع الأساسية.

وحول امكانية شركته مساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم (على سبيل المثال المرضى وكبار السن) قال الصاحى تمكننا خدماتنا من الحفاظ على الوصول إلى السلع الأساسية مثل البقالة وعناصر العناية الشخصية والمواد الغذائية المنزلية وعناصر مهمة أخرى. بالإضافة إلى الخدمة الأساسية التى نقدمها للمستهلك وتابع: تمكن سوق دوت كوم البائعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من سرد المنتجات وبيعها. مما يساعد على استمرارية مصادر للرزق فى وقت يتعرض فيه الاقتصاد العالمى والداخلى لأزمة.

وفيما يتعلق بمضاعفة امازون المرتبات المدفوعة لعمال المخازن وأعلنت توظيف العديد من الموظفين وهل ستفعل سوق دوت كوم الشىء نفسه؟ قال الصاحى نحن نقوم بإدارة متطلبات التوظيف لدينا فى كل منطقة على حدة، وهذه الأوقات التى نعيشها اليوم لم يسبق لها مثيل لذا فنحن نقوم بمتابعة جميع التطورات التى تحدث حتى نتخذ قراراتنا وفقًا لذلك.

وحول التدابير والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المتسوقين والموظفين قال مدير عام شركة سوق دوت دوم مصر اتخذنا العديد من التدابير التى تمكنا من مواصلة العمل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة والتزامنا بالمعايير الصحية الوقائية بهدف الحفاظ على صحة موظفينا وعملائنا.

واشار إلى انه على إثر التطورات الدولية المستمرة لمرض كوفيدــ19، نوصى جميع الموظفين العالميين بالعمل من المنزل عند إمكانية ذلك حتى نهاية شهر مارس. كما نلتزم بدورنا فى نشر الوعى وحث شركائنا على الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية. حيث تم اتخاذ تلك الاجراءات فى شركتنا والتى تتضمن التنظيف المكثف لمراكز التوزيع والتطهير الدورى لسياراتنا وتطبيق مبدأ المسافة الاجتماعية الآمنة فى مراكز التوزيع والتذكير المستمر بضرورة غسل الأيدى من خلال التطبيق المستخدم من قبل الموظفين أو مسئول الأمان فى الموقع. وعمل لقاءات توعية يومية فى مواقع العمل ولجميع الورديات وتفعيل سياسة الإجازات المرضية حال ظهور أية أعراض مرضية على أى من الموظفين فى مواقع العمل المختلفة.