الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين وأراضيهم ورعاة الأغنام شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرقا أطلقت النار على المزارعين ورعاة الأغنام في حي "الفراحين" ومنطقة "السناطي" شرق بلدة "عبسان" الكبيرة، فضلا عن إطلاق الرصاص على أراضي المزارعين شرق بلدة القرارة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت بعدد من الصواريخ والقذائف الليلة الماضية، مواقع وأراضي زراعية شمال القطاع وشرق مدينة غزة، تسببت بإلحاق دمار وخراب في ممتلكات المواطنين.