مستشارة ألمانيا ترجو مواطنيها التحلي بالصبر في مواجهة كورونا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها إلى التحلي بالصبر في التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل، التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: "الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا اتطلع إلى ذلك مرة أخرى".

وأضافت ميركل: "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن أنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب... أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أي سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة.

ورحبت ميركل، بجميع العاملين من المنزل حاليا مثلها، قائلة: "حتى لو لم يكن سهلا على الكثيرين الجمع بين رعاية الأطفال والعمل في آن واحد، فإنه يمكن إنجاز الكثير من العمل في المنزل عبر مؤتمرات الهاتف أو الفيديو".

وأكدت ميركل، إدراكها لمدى صعوبة الحد من الاختلاط الاجتماعي، موضحة أن جميع الناس تقريبا قد غيروا سلوكياتهم المتعلقة بالتواصل الاجتماعي تماما، وأن الأغلبية تتجنب الآن الاختلاط غير الضروري، قائلة: "شكرا لكم من صميم قلبي"، موضحة أنه لا يمكن العبور بالبلاد من هذا الاختبار "الذي ما كان أحد يتصوره من قبل" إلا بالعمل المشترك.

وأكد ميركل، أن الهدف يتعين أن يكون الحد من عدد الإصابات اليومية حتى يمكن توفير أفضل رعاية طبية لكل مصاب.

وناشدت ميركل، مواطنيها مجددا التخلي عن الاختلاط خارج الدائرة الشخصية التي يسكن معها الفرد، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات الجديدة تتضاعف كل خمسة أيام ونصف تقريبا.

وأوضحت أنه لا بد من تمديد فترة التضاعف إلى عشرة أيام حتى لا يتم إثقال كاهل النظام الصحي، قائلة: "كل من يتبع القواعد سيصبح منقذا للحياة".

وفي الوقت نفسه، أعربت ميركل عن تفهمها لنفاد صبر بعض الذين تساورهم مخاوف بشأن الاقتصاد أو وظائفهم، قائلة: "إننا نحشد كل ما نستطيعه لتوفير الأمان لبلادنا بأسرها في هذا الوقت المضطرب".