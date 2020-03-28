تراجع أسعار الغاز في كوريا الجنوبية للأسبوع التاسع على التوالي

واصلت أسعار الغاز تراجعها في كوريا الجنوبية للأسبوع التاسع على التوالي، متأثرة بتراجع الأسعار في مختلف أنحاء العالم ، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وطبقا لموقع "أوبينت" وهو موقع الكتروني معني بنشر المعلومات الخاصة بأسعار النفط، تديره المؤسسة الوطنية الكورية للنفط، تراجع متوسط أسعار البنزين 8ر41 وون ليصل إلى 5ر1430 وون لكل لتر في الأسبوع الرابع من مارس الجاري.

وفي سول، حيث أن أسعار الغاز دائما الأعلى، تراجع متوسط السعر بواقع 7ر35 وون ليصل إلى أكثر من 1524 وون لكل لتر هذا الأسبوع.

وفي مدينة دايجو، حيث إن أسعار الغاز هي الأقل، انخفض سعر لتر الغاز، الذي يباع بأقل من 1374، بواقع 52 وون من الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الديزل أيضا أكثر بواقع 45 وون هذا الأسبوع ليصل إلى 4ر1237

وتراجعت أسعار النفط عالميا أكثر من 50 بالمئة في مارس، مما ترك على الوضع في كوريا الجنوبية.