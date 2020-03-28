فيروس كورونا يلغي مسيرات العودة المقررة بعد غد فى غزة

قررت هيئة مسيرات العودة في غزة، اليوم السبت، إلغاء المسيرات المقررة بعد غد الاثنين على حدود القطاع مع إسرائيل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

ودعت الهيئة سكان غزة إلى "عدم التوجه إلى مخيمات العودة يوم 30 من الشهر الجاري والبقاء في البيوت، وعدم الخروج منها حفاظا على سلامتهم من جائحة كورنا والالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية".

وعوضا عن التظاهر، حثت الهيئة على "رفع الأعلام الفلسطينية، وحرق أعلام الاحتلال الإسرائيلي، وتوقف حركة السير والمواصلات العامة لمدة ساعة ظهر بعد غد مع إطلاق صافرات الإنذار لإحياء ذكرى يوم الأرض" الفلسطينية.

وكانت هيئة مسيرات العودة أعلنت في 26 ديسمبر الماضي وقف المسيرات لثلاثة أشهر، ومن ثم تحويلها لتظاهرات شهرية على أن يتم استئنافها اعتبارا من 30 مارس.

وانطلقت مسيرات العودة على أطراف شرق قطاع غزة في 30 مارس2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007، وسجلت الأراضي الفلسطينية 97 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ الخامس من الشهر الجاري منهم تسع إصابات في قطاع غزة.