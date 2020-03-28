وزيرة الصحة: أجرينا 20 ألف مسح طبي لمخالطي مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منذ أكثر من عام تم الاستعانة ببعض الأطباء المحالين للتقاعد، كاستشاريين في اللجان العلمية التابعة لوزارة الصحة، مضيفة أنه يتم وضع الأطباء الأقل من 50 عام «في خط المواجهة الأول».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بس سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن أي نظام صحي سيعجز عن توفير خدمات طبية إذا حدث تفشي لكورونا في دولته، مشيرة إلى أهمية رد الفعل الاستباقي لمحاربة الفيروس المستجد.

وتابعت أن القرارات التي تتخذها الدولة تتم بشكل تشاوري، مضيفة أن هناك اجتماعات يومية للحكومة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لبحث الأزمة وتطوراتها والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشارت إلى إجراء 20 ألف مسح في اجراءات التقصي، حتى تتوصل الدولة للحالات المصابة بكورونا بها، ، مضيفة أن وزارة الصحة والجهات المعنية اجتمعت إلكترونيًا؛ مع خبراء صينيين وخبراء من منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي؛ للاستعانة بخبراتهم في التعامل مع الفيروس المستجد.

ولفتت إلى أن من أهم الخطوات، أن يتم عزل المخالطين لكل حالة إصابة، وألا يتم التحليل إلا لمن تظهر عليهم أعراض المرض، مضيفة أنه مازالت حتى الآن حالات الإصابة، لقادمين من الخارج أو مخالطين لهم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء اليوم الجمعة، إلى 536 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 30.

فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 147 حالة.





