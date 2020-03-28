نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع أعمال تطهير الشوارع منعا لتفشي كورونا

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تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم السبت، حي المعادي خلال جولة ميدانية بالمرور لمتابعة الأعمال والوقوف علي حالة النظافة والاشغالات وايضا التعقيم بشوارع حي المعادي.

واشادت عبد المنعم، في بيان صحفي، اليوم السبت، بأداء حي المعادي فيما يخص نظافة شوارع المعادي، مقدمة الشكر للمهندس عادل عبد الظاهر، رئيس الحي، كما قدمت التحية لمجموعة العمل المنوطة بأعمال النظافة لادائهم المشرف والذي اشاد به سكان منطقة المعادي ايضا.

وتفقدت عبد المنعم، حى السيدة زينب، لمتابعة مايتم من أعمال تطهير وتعقيم عدة شوارع منها شارع قدرى وبورسعيد والسد ومحيط مستشفى ٥٧٣٥٧.

واثنت عبد المنعم، على مجهود الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، فى الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشدده ضرورة عمل حملات نظافه ورفع التراكمات.