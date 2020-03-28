100 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

أظهرت بيانات حديثة أن عدد من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " بالولايات المتحدة تجاوز 100 ألف حالة وما تزال في مقدمة دول العالم في عدد الإصابات.

وأشارت أحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تقوم مراكزها برصد حالات الإصابة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 100717 حالة بينما توفي 1475 شخصا.

وسجلت ولاية نيويورك 44870 حالة إصابة و519 وفاة ، كما يتم إجراء 18650 اختبار يوميا في الولاية وفقا لما ذكره أندرو كومو حاكم الولاية على تويتر، في وقت تواجه الولاية ، من بين ولايات أخرى، نقصا في الإمدادات الطبية وخصوصا أجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن هناك أكثر من 590 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم من بينها نحو 27 ألف حالة وفاة وشفي نحو 129 ألف حالة من المرض الذي ضرب 176 دولة منذ بدء اكتشاف الفيروس في ووهان بالصين، ولدى الصين نحو 82 ألف حالة وفي إيطاليا حوالي 87 ألف حالة وأكثر من 9 آلاف وفاة.