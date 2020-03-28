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«الصحة العراقية»: شفاء ثلاثة مصابين بكورونا في أربيل شمالي البلاد

أ ش أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 1:10 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 1:10 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا بعدما كانت الحالة الصحية لأحدهم حرجة في محافظة أربيل شمالي العراق.

وذكرت مديرية صحة أربيل - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن "ثلاثة مصابين بمدينة أربيل تماثلوا للشفاء التام، بعد تلقي العلاج وانقضاء المدة العلمية المحددة، وأن أحد الذين تعافوا من الفيروس كانت حالته الصحية حرجة سابقاً، وأنه تم السماح للثلاثة بالمغادرة بعد إجراء العديد من الفحوصات اللازمة التي أكدت شفاءهم".

من جانبها، أعلنت مديرية صحة السليمانية، مساء أمس الجمعة، تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية.

وبهذا يبلغ عدد حالات الشفاء في إقليم كردستان 51 حالة، وسجل الإقليم حتى الآن 115 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها حالتا وفاة.

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