قطر تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من بنجلاديش - 57 عاما، وكان يعاني من أمراض مزمنة، حسب صحيفة "الشرق".

وأفادت الوزارة بأن المتوفى كان قد تم إدخاله الى العناية المركزة فور تشخيصه بالمرض بتاريخ 16 مارس الجاري، وتم توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له فور دخوله المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم، وحالتين تماثلتا للشفاء من المرض.

وأكدت وزارة الصحة العامة أنها مستمرة في توسيع دوائر البحث والتقصي واجراء الفحوصات اللازمة لكافة المواطنين القادمين من السفر، إضافة إلى جميع الأفراد المخالطين للحالات المصابة.

ولدى قطر 590 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، حسب موقع "وورلد ميترز" للإحصائيات.