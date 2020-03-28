بريطانيا تعلق ترحيل طالبي اللجوء حتى المرفوضين منهم لمدة 3 أشهر

قررت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم السبت، وقف عمليات الإجلاء والترحيل في مراكز ومساكن طلب اللجوء لمدة 3 أشهر، كجزء من إجراءات لندن لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المنظمات الخيرية تلقت خطابا من وزير الداخلية البريطاني كريس فيليب يعلن فيه أن طالبي اللجوء لن يتم إجلائهم من مراكز اللاجئين لمدة 3 أشهر حتى في حالة رفض طلبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصليب الأحمر البريطانية أعلنت أنها ستعمل على ضمان تلقي نحو 50 ألف شخص من طالبي اللجوء الأموال وأدوات الحماية اللازمة لبقائهم دون ترحيل سواء كانوا في مراكز وزارة الداخلية للاجئين أو يعيشون في مسكن خاص.