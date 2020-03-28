اتحاد شركات ألمانية يحذر من إغلاق مطار برلين بسبب فيروس كورونا

حذر اتحاد شركات ألمانية، من إغلاق مطار برلين-تيجل في العاصمة الألمانية برلين بسبب فيروس كورونا، قائلا إن الغلق سيكون بمثابة "إشارة كارثية".

وقال كريستيان امزينج، الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات في ولايتي برلين وبراندنبورج، اليوم السبت إنه "في الوقت الذي تكافح فيه شركات من أجل البقاء، فإن حكومة ولاية برلين تحاول التنصل من مسؤوليتها عن توفير بنية تحتية فعالة، وهذه إدارة سيئة للأزمة".

وأضاف امزينج "بعد نهاية أزمة كورونا، التي نأمل أن تكون قريبة، علينا أن نركز كل قوانا على تعويض الانقطاع الذي حدث بفعل الإغلاق، بأسرع ما يمكن، ولهذا سنحتاج مطار تيجل ومطار شونفيلد".

ورأى امزينج أن من يغلق مطار تيجل الآن، يخاطر بعدم قدرة الشركات على الخروج من الأزمة بكامل قوتها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تفكيرا لدى حكومة ولاية برلين ولدى الشركة المشغلة للمطارات لتركيز حركة النقل الجوي خلال أزمة كورونا مؤقتا على مطار شونفيلد، وتهدف الشركة المشغلة إلى توفير تكاليف بملايين اليوروهات.