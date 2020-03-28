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أمريكا: إصابة 500 شرطي في ولاية نيويورك بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 10:07 ص | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 10:07 ص

أصيب أكثر من 500 شرطي في ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك بعد تسجيل 200 إصابة بين أفراد الشرطة في يوم واحد.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن 4111 من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك.

وأبلغ نحو ألفي من عناصر مكافحة الحرائق بإجازات مرضية، ما يمثل نحو 17% من طاقة إدارة مكافحة الحرائق.

وأعلن مفوض الشرطة بالولاية ديرموت شيا - في وقت سابق - عن 322 حالة، لكنه توقع أن يزداد العدد مع مزيد من الاختبارات.

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