هروب لاعب من سيلتا فيجو خوفا من كورونا

هرب اللاعب الدنماركي بيوني سيستو من ناديه الإسباني سيلتا فيجو، دون اعتبار لما يمكن أن يتعرض له من عقوبات، بسبب خوفه من عدوى فيروس كورونا التي تجتاح إسبانيا على نحو خطير.

وقالت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو)، استنادا إلى وسائل إعلام إسبانية، إن اللاعب الذي هرب إلى بلاده دون إذن، مهدد بالتعرض لعقوبة من ناديه.

ولم يصدر عن النادي تأكيد رسمي للواقعة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ايه إس" الإسبانية الرياضية، غادر المهاجم سيستو/25 عاما/ مدينة فيجو بسيارة وقطع نحو 3000 كيلومتر متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وذلك بعد أن خضع للحجر في إسبانيا لمدة 14 يوما.

ويُعْتَقد أن اللاعب لم يخطر ناديه برحيله إلا عندما بدأ رحلته بالفعل.

وكان سيستو لاعبا ضمن صفوف منتخب بلاده وخاض معه عدة مباريات، لكنه خارج قائمة الفريق في الوقت الحالي.