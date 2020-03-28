دراسة فرنسية جديدة تظهر فاعلية مزيج دوائي ضد كورونا

كشفت نتائج دراسة فرنسية جديدة، أمس الجمعة، فاعلية مزيج دوائي يتكون من عقار هيدروكسى كلوروكوين ومضاد حيوى في علاج عشرات المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي قلب الجدل منذ نشر دراسة أولى أجريت على 24 مريضاً، قبل أسابيع قليلة حول فعالية علاج هيدروكسي كلوروكوين لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، توصل مدير معهد المستشفى ــ الجامعى للأمراض المعدية فى مرسيليا (جنوب فرنسا) ديدييه راؤول، إلى أن تناول العقار هو الطريقة الوحيدة لمكافحة فيروس (كوفيد-19).

وأشار راؤول إلى أن الدراسة الجديدة أكثر اكتمالًا، حيث شملت 80 مريضا تم علاجهم بعقار هيدروكسى كلوروكوين مع أزيثروميسين (مضاد حيوى تقليدى) لمدة 6 إلى 10 أيام، بحسب محطة «بى اف ام» التليفزيونية الفرنسية.

وشهد 78 مريضا تحسنا سريريا سريعا وخرجوا من المستشفى فى غضون عشرة أيام. ومن بين المرضى المتبقين، أحدهما (74 عاما)، لا يزال فى العناية المركزة والآخر (86 عاما) توفي.

كما تراجع تأثير الفيروس على معظم المرضى بعد (أسبوع واحد أو أقل) من تناول العقار. وفى اليوم الثامن من المتابعة، كانت 93٪ من نتائج الفحوصات سلبية.

وكان وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران قد أعلن إجازة دواء هيدروكسى كلورركين مؤقتا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، الأمر الذى دعا راؤول إلى توجيه الشكر إليه لثقته فيه.

ودعا راؤول والفرق العلمية الأخرى إلى "إجراء تقييم عاجل لفعالية تكلفة هذه الاستراتيجية العلاجية بقدر ما يمنع انتشار المرض كما يعالج المرضى في أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطرابات تنفسية خطيرة".

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، تمديد هذا الإجراء حتى 15 إبريل، مع إمكانية تمديده مرة أخرى، "إذا تطلب الوضع الصحى ذلك»، مشيرا إلى أنه "من الواضح أننا فى بداية الموجة الوبائية فقط".

وسجلت فرنسا حتى الآن 1995 حالة وفاة بفيروس كورونا، فضلا عن 32 ألفا و964 حالة إصابة مؤكدة.