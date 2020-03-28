وزيرة الصحة: المستشفيات الخاصة بالعزل تعمل بنسب إشغال لا تزيد عن 50%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم كله يعاني من نقص حاد في مستلزمات الوقاية وأجهزة التتفس الصناعي، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تقدم يد المساعدة، ومؤكدة أن مصر تستطيع تدبير احتياجاتها من المستلزمات اللازمة.

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بس سي مصر»، مساء أمس الجمعة، أن المستشفيات الخاصة بالعزل تعمل بنسب إشغال لا تزيد عن 50%، موضحة أن الدولة لديها العديد من مستشفيات العزل، يستخدم منها 6 فقط، وسيتم افتتاح 2 آخرين اليوم السبت.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن ما يجعل الدول تعاني من نقص في الأسّرة هو التفشي المفاجئ للفيروس فيها، لافتة إلى أن صعوبة الأزمة تنعكس على الأجهزة والمستلزمات والنقص الحاد في القوى البشرية الطبية. أنه حتى في حال توفرت الأجهزة والمستلزمات اللازمة، فإن معظم بلاد العالم لديها نقص في القوى البشرية الطبية.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء أمس الجمعة، إلى 536 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 30.

فيما ارتفعت عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 147 حالة.





