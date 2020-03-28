وزير بريطاني يعزل نفسه بعد ظهور أعراض كورونا عليه

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أعلن وزير الدولة البريطاني للشئون الإسكتلندية أليستار جاك، اليوم السبت، أنه سيعزل نفسه وذلك بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد عليه.

وقال جاك - في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أصبت بأعراض خفيفة مرتبطة بفيروس (كورونا).. وتماشيا مع الإرشادات الصحية سأعزل نفسي وأعمل من المنزل".

ولفتت الصحيفة إلى أن جاك يعاني من درجة حرارة معتدلة وسعال، لكن لم يخضع بعد لاختبار فيروس "كورونا" المستجد للتأكد من إصابته.

يأتي إعلان جاك بعد تأكيد السلطات البريطانية إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك بفيروس "كورونا" المستجد، فيما عزل كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا كريس ويتي نفسه بعد ظهور أعراض المرض عليه.

جدير بالذكر أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أعلن، في وقت سابق، أنه مصاب هو الآخر بفيروس "كورونا" المستجد.