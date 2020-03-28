هل تنجح الكلاب في حل لغز كورونا؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مؤسسة خيرية بريطانية اليوم الجمعة، إنها تخطط لتدريب الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتأمل في نشر هذه الكلاب في المطارات والأماكن العامة الأخرى.

وتهدف مؤسسة كلاب الكشف الطبي وخبراء من جامعتين إلى تدريب الكلاب لتكون جاهزة في غضون ستة أسابيع من أجل "المساعدة في توفير تشخيص سريع وغير جراحي لإنهاء هذه الجائحة".

ويتم تدريب كلاب المؤسسة الخيرية على "اكتشاف رائحة الأمراض ، مثل السرطان ، في عينات مثل البول وهواء الزفير والمسحات الطبية".

وقالت المؤسسة إنها نجحت مؤخرا في الكشف عن الملاريا.

وبالنسبة لفيروس كوفيد – 19 ، سيتم تدريب الكلاب على التعرف على الرائحة المميزة للمرض والكشف عن التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجسم ، والتي من المحتمل أن تكتشف علامات الحمى.