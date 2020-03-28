محافظ الدقهلية يناقش آليات العمل خلال المرحلة القادمة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية الجدد ونوابهم؛ لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة، بحضور نائبه هيثم الشيخ، مشيرا إلى أن الهدف من حركة تغيير ونقل بعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء هو ضخ دماء جديدة وأفكار وآليات عمل جديدة تواكب المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد وتناسب المرحلة القادمة.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن أولويات المرحلة هي استمرار أعمال التطهير للمنشآت والشوارع ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة تجاه مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة للعمل الجاد على تلبية احتياجات المواطنين والرد على شكواهم بشكل فوري وعاجل.

وأكد المحافظ، أن من أهم الأولويات القضاء على مشكلة القمامة خاصة في المنطقة المركزية (حي شرق وغرب المنصورة، ومدينة طلخا، والمنصورة)، إلى جانب المتابعة الميدانية لرفع تجمعات القمامة والاستفادة من فترات الحظر للانتهاء من أعمال التطهير.

وكلف المحافظ، سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، بالإشراف العام على منظومة ومستوى النظافة بنطاق حي شرق المنصورة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للإشراف العام على نطاق حي غرب المنصورة، مشيرا إلى ضروة بذل جميع أعضاء الجهاز التنفيذي المزيد من الجهود والإخلاص في العمل والإصرار للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات بنطاق المحافظة من أجل تحقيق آمال المواطنين.

وأصدر المحافظ، أمس، حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وتصعيد عدد من رؤساء القرى للعمل نوابا لرؤساء الأحياء والمدن وإلغاء ندب آخرين وعودتهم إلى جهة عملهم الأصلية.