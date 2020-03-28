إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان بعد منتصف ليل أمس الجمعة، إنه تم تأكيد حالتين إضافيين أثبت الفحص المعملي أنهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد.

وأوضحت أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنه كان وصل إلى السودان من فرنسا في 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها مساء أمس الجمعة.

وأضافت أنه يتلقي الرعاية الطبية الآن في عنبر العزل، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى مطار الخرطوم.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن الحالة الخامسة لرجل في الثلاثينيات من العمر، من سكان ولاية الخرطوم، وكان وصل إلى السودان من الامارات يوم 21 مارس الجاري، ودخل عنبر العزل في 25 مارس، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها مساء أمس الجمعة.

وأضافت أنه يتلقي الرعاية الطبية الآن في عنبر العزل، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى مطار الخرطوم.

وناشدت وزارة الصحة السودانية المواطنين إتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية مثل وقف أي تجمعات واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أنفسهم وأسرهم ومخالطيهم.