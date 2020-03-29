جنوب أفريقيا: البنك المركزي يتخذ خطوات لتيسير الاقتراض

نشر البنك المركزي في جنوب أفريقيا، وهو الهيئة المنظمة لأعمال المصارف فى البلاد، اليوم السبت، إشعارا يتضمن مقترحات لخفض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الاحتياطي حتى يتمكن المقرضون من دعم التسهيلات الائتمانية للمعاونة على مواجهة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وطلب البنك من الجهات والأطراف المعنية التعليق بالرأى على مقترحاته.

وأعلن البنك في إشعار نُشر على موقعه الإلكتروني، تنفيذ إجراءات لخفض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات الاحتياطي التى تحتفظ بها البنوك حتى يمكنها أن توفر دعما ماليا مؤقتا للمعاونة على مواجهة المخاطر الاقتصادية على النظام المالي ككل وعلى الأفراد"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وواجهت البنوك في جنوب أفريقيا انتقادات من جانب نقابات العمال وأصحاب الشركات الصغيرة لعدم بذلها ما يكفي من الجهد لمساعدة العملاء المتعثرين بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد لمدة 21 يوما.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بأكبر هامش فيما يزيد على عقد من الزمان، وتعهد بتعزيز السيولة اللازمة للأسواق.