أعلنت حكومة الإمارات، مساء اليوم السبت، عن رصد وتسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» تعود لجنسيات مختلفة منها 8 مواطنين إماراتيين؛ ليبلغ عدد الإصابات في الإمارات 468 حالة إصابة.

وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الإصابات الجديدة تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 468 حالة حتى الآن.

وتعود حالات الإصابة الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصًا من كل من؛ قيرغيزستان، الصومال، الجزائر، السعودية، إيران وسوريا، وشخصين من أفغانستان، الكويت والنيبال، وثلاثة أشخاص من مصر، وأربعة أشخاص من بريطانيا، وستة أشخاص من باكستان، وثمانية أشخاص من الإمارات، و30 شخصًا من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.