تايوان تقدم لطواقم الطيران معدات حماية من فيروس كورونا

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ذكرت تايوان اليوم السبت أنها ستقدم لطواقم الطيران نفس معدات الحماية الشخصية التي يستخدمها الموظفون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزبائن، لتقليص ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف القلق.

وطبقا لمركز القيادة المركزي لمكافحة الوباء في تايوان، مازال عدد الحالات الوافدة يتزايد، بسبب وصول عائدين تايوانيين من الخارج.

وقال وزير الصحة التايواني، شين شيه شونج أمام مؤتمر صحفي، ستكون هناك معدات حماية شخصية، يستخدمها الموظفون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الزبائن".

وتشمل معدات الحماية لأطقم الطيران أقنعة يستخدمها الأطباء فى المستشفيات ونظارات طبية وملابس عازلة للمياه وقفازات مقاومة للماء.

وتابع المركز أنه للحد من مخاطر فيروس كورونا، على متن طائرة، سيتم إصدار إرشادات للمسافرين قريبا.

وسجل المركز اليوم السبت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 14 تايوانيا عائدين من الخارج، وحالتا إصابة بالفيروس، تم انتقالها محليا.

وتابع المركز أن مصادر فيروس كورونا للحالتين من السكان المحليين، قيد التحقيق.

وسجلت تايوان حتى الآن 283 حالة إصابة بالفيروس بشكل إجمالي، من بينها حالتا وفاة. من بين تلك الحالات، 30 مريضا تم شفاؤهم.

وهناك حاليا في تايوان أكثر من 55 ألف شخص يخضعون لحجر صحي إجباري منزلي أو عزلة لمدة 14 يوما.