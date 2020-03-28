روسيا: طورنا 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا

قالت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية اليوم إنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوي على محددات مُستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس".

وأضافت "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".

وقالت إن اللقاح الذي سيكون جاهزًا لن يكون متوافرًا قبل 11 شهرًا مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل".