أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها.

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان بعد منتصف ليل أمس الجمعة، إنه تم تأكيد حالتين إضافيين أثبت الفحص المعملي أنهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان بعد منتصف ليل أمس الجمعة، إنه تم تأكيد حالتين إضافيين أثبت الفحص المعملي أنهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان بعد منتصف ليل أمس الجمعة، إنه تم تأكيد حالتين إضافيين أثبت الفحص المعملي أنهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد.