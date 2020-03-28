الرئيس الإيراني: حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البلاد.

وفي جلسة عقدت صباح اليوم السبت، للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الإيراني الجديد -الذي بدأ في العشرين من الشهر الجاري- للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، اي مئة الف مليار تومان، متابعا: "هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء".

يُذكر أن الدولار يساوي 11460 تومانا.

وأضاف: "لقد منحنا فترة إعفاء لسداد الضرائب، والتأمينات، ورسوم البلدية، والأقساط المصرفية، وتكلفة المرافق والغاز وتقديم دعم مالي لـ4 ملايين أسرة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

لفت إلى تخصيص أموال لصندوق البطالة و8 مليارات دولار لأقساط منخفضة التكلفة لمدة عامين بمعدل 12%، والتي ستمنح للشركات التي تتعرض لضغوط هذه الأيام.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، قد أعلن أمس الجمعة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 32 ألفا و332 شخصا، فيما توفي 144 شخصا آخر ليرتفع عدد المتوفين إلى 2378، مضيفا أن عدد المتعافين بلغ 11 الفا و133 شخصا.

يشار إلى تعرض إيران لعقوبات شديدة تفرضها عليها الولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو عام 2018.