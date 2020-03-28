اليابان توسع التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا

قال رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، إن بلاده ستوسع خطة التحفيز الاقتصادي على "نطاق غير مسبوق" لإنقاذ البلاد التي تعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم السبت، عن آبي قوله، خلال مؤتمر صحفي متلفز، اليوم السبت، إنه سيكون هناك تبرعات نقدية ستقدم للمواطنين، وستتحرك الحكومة لحماية العمالة الإقليمية.

وأضاف أن الإجراءات ستكون أوسع نطاقا عما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمن.

وتابع رئيس الوزراء أنه يريد أن يقدم ميزانية تكميلية خلال حوالي 10 أيام، وسيتم تمريرها في أقرب وقت ممكن، وحذر من أن الحرب ضد الفيروس ستكون طويلة، وتستعد اليابان لسياسات متعلقة بالفيروس مع الأخذ في الاعتبار أسوأ سيناريو.

وتابع آبي أن الإدارة اليابانية لا تدرس فرض حالة طوارئ الآن.