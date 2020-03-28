سلاح الجو الألماني ينقل 6 مصابين بكورونا من إيطاليا للعلاج في ألمانيا

بسبب الأزمة البالغة التي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار وباء كورونا، قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى من هناك إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة الإجلاء الطبي طراز "إيه 310"، وهي طائرة للجيش الألماني مزودة بوحدة للعناية المركزة، ستنقل اليوم السبت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة خطرة من مدينة بيرجامو الإيطالية إلى مدينة كولونيا الألمانية.

وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة صباح اليوم من كولونيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور: "في وقت الأزمات الكبرى، من البديهي أن نقف إلى جانب أصدقائنا؛ لذلك سنجلب على متن وحدة العناية المركزة التابعة للجيش الألماني الآن مرضى في حالة خطيرة من إيطاليا لعلاجهم في ألمانيا. هذه إشارة مهمة للتضامن. يتعين على أوروبا التكاتف".

ومن المنتظر أن تعود الطائرة ظهر اليوم إلى كولونيا. وسيُجرى علاج المرضى الإيطاليين في مستشفيات مدنية.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، سيُجرى توزيع المرضى على 3 مستشفيات، وهي بوخوم الكاثوليكية، وبون الجامعي، وكولونيا الجامعي.

ويصف سلاح الجو الألماني طائرة الإجلاء الطبي بأنها "أهم حلقة في سلسلة الإنقاذ المتعلقة بالإجلاء الطبي للمرضى في الحالات الخطيرة والأشد إصابة خلال نقلهم من مسافات كبيرة".

ويوجد على متن الطائرة 6 أسرّة للعناية المركزة، إلى جانب 38 سريرا أخرى، بينها أسرة توفر إشرافا طبيا مركزا لـ16 مريضا. ويبلغ إجمالي المرضى الذين يمكن نقلهم عبر هذه الطائرة 44 مريضا.

ويمكن أن يضم الفريق الطبي للطائرة نحو 25 فردا. ويتيح سلاح الجو الألماني باستمرار طائرة إجلاء طبي في مطار "كولونيا-فان" على مدار الساعة.