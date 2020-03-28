محافظ بني سويف: منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى إدارة الأزمات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن منظومة العمل بالمحافظة ترتكز على التكامل بين الجهود الرسمية وغير الرسمية، حيث يعتبر المجتمع المدني شريك وركيزة رئيسية في جميع الجهود الهادفة نحو تنفيذ رؤية وخطة الدولة التنموية في كل القطاعات، لاسيما القطاعات الحيوية «الصحة، والصرف الصحي، والتعليم ، بجانب أهمية المجتمع المدني في مجالات رفع الوعي والانتماء لدى المواطن».

وأضاف المحافظ، أنه من أهم المجالات التي حرص أن يكون المجتمع المدني شريكًا أساسيًا فيها، هي إدارة الأزمات ومجابهة التحديات في كل القطاعات.

وأشار إلى دور المجتمع المدني الهام في أزمة تداعيات تقلبات الطقس التي شهدتها المحافظة في الفترة القليلة الماضية، بجانب الحرص على تفعيل دوره للمشاركة الفعالة في ظل الإجراءات الاحترازية المنفذة ضمن خطة الدولة في مجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا ، خاصة في مجال التوعية بأهمية الإجراءات ورفع الوعي العام بكيفية الوقاية منه،وغيرها من الجهود.

جاء ذلك خلال مناقشته جهود المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف خلال شهر مارس الجاري، وفق التقرير الذي أعدته نيرمين محمود، مقرر المجلس.

وكان التقرير كشف عن عمل لقاءات توعوية مكثفة مع العديد من الفئات المستهدفة والرائدات الريفيات وتوزيع البوسترات؛ لنشر الوعي بين السيدات للوقاية من الإصابة بالفيروس واتباع التعليمات للحماية.

كما تم تدريب عدد من شباب الكشافة والمرشدات بقرية تزمنت الشرقية والزرابي، والهرم بالواسطي على الرسائل المجتمعية لنشر الوعي بمواجهه فيروس كورونا.

كما ساهم فرع المجلس ببني سويف، في حملة المجلس القومي للمرأة "خليكي أد المسئولية واقعدي في البيت"، التي شارك فيها عضوات فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وعدد من الفتيات والسيدات من خلال نشر فيديوهات ورسائل موجهة لجميع الفئات للالتزام بالتعليمات، وعدم النزول من البيت خلال أسبوعين، وذلك على الصفحة الرسمية لفرع المجلس ببني سويف.

كما تم تطهير وتعقيم مقر الفرع بالتنسيق مع إدارة المتوطنة بمديرية الصحة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين على الفرع.

ويتلقى مكتب شكاوي المرأة بالفرع الشكاوي الخاصة بالسيدات في مجال تطبيق قرارات مجلس الوزراء؛ للحصول على الإجازات التي لديها طفل أقل من 12 سنة أو ترعي أمًا وأبًا مسنين، أو لديها أطفال معاقين.

فيما وزع فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف هدايا عيد الأم للعاملات بمستشفيات الحميات والصدر والمعمل المشترك، والمتوطنة وديوان مديرية الصحة؛ لدعمهم ومساندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية.

وساهم الفرع في توفير عدد من المستلزمات الطبية التي بها عجز ببعض المستشفيات، وتسليمها لمديرية الصحة لتوزيعها على المستشفيات، ويتم عمل حصر للأسر التي بها عمالة غير منتظمة والتى تضررت من الأوضاع الحاليه لتقديم الدعم والمساندة لها.