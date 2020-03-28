مركز رعاية ألماني يعاني صراعا مأساويا بعد وفاة 12 نزيلا بكورونا

يقوم المسؤولون عن مركز رعاية مرضى الشيخوخة والخرف بمدينة فولفسبورج الألمانية، بفصل المصابين بالعدوى عن غير المصابين، وذلك بعد وفاة 12 مريضا داخل الدار.

وقال فريدريش هابرمان رئيس الهيئة الصحية بمدينة فولفسبورج، اليوم السبت، إن من بين حوالي 165 من المقيمين في المركز هناك 72 مصابين بالعدوى.

وكان 12 شخصا من نزلاء المركز توفوا خلال أيام قليلة فقط.

وقال لوتار لاوبيرت مدير المركز: "فقدنا أول الضحايا يوم الاثنين الماضي".

وذكر رئيس المدينة كلاوس مورس أن العديد من النزلاء توفوا فجأة دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا.

وأضاف مورس أن المركز التابع لإحدى الهيئات الكنسية والذي يؤوي نزلاء وصلوا عادة إلى مستوى متقدم من داء الخرف صار في موقف صعب.

وأوضح مورس: "نحن مع ذلك ما نزال في بداية تطور ما، وسيكون هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة لنا جميعا، ونحن آسفون بلا نهاية لما وقع" مشيرا إلى أن المركز يحاول الآن عمل كل ما في إمكانه لحماية المقيمين فيه من خلال أخذ عينات منهم لفحصها.

وذكر مورس أن الحالات التي يثبت أن العدوى فيها سلبية يعاد فحصها ثانية بعد 3 أيام، بحيث يتم خلال الأسابيع المقبلة عزل المصابين عن من ثبت عدم إصابته بالعدوى ليقيموا في طوابق مختلفة.

وأعلن مورس، اتخاذ إجراءات صحية شاملة داخل المركز، مشيرا إلى أن البوابات ستمنع مرور المقيمين في طوابق ومناطق مختلفة على بعضهم البعض.

وأشار مورس إلى أنه يعتقد أن ألمانيا ستواجه مواقف كثيرة سيئة خلال الوقت المقبل، مبينا أن مدينة فولفسبورج تفكر في تحويل أحد فنادق المدينة إلى مقر لمقيمي رعاية الشيخوخة والخرف في وقت قريب.