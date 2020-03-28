قال عبادة الجزار، معاون وزير الشباب لتطوير الأعمال والدراسات الفنية، إن الشباب الذين دربتهم الوزارة يشاركون في حملات توعوية لإقناع الناس بعدم الخروج من منازلهم في ظل أزمة كورونا، ومساعدتهم لبناء علاقات اجتماعية أثناء مكوثهم في بيوتهم.

وأضاف أثناء حواره لـ«التليفزيون المصري»، اليوم السبت، أن هناك شباب من المتطوعين أيضا يشاركون في تعقيم وتطهير بعض القرى، ضمن الحملات الوقائية للفيروس المستجد.

وأوضح أن الوزارة كانت تعمل في السابق بمجال ممارسة الأنشطة المختلفة أو الرياضية، وشغل وقت فراغ الشباب بمراكز الشباب أو الهيئة التابعة لهم، متابعًا: «الآن أصبحوا يذهبون إلى الشباب في بيوتهم أو الأماكن المتواجدين بها، للتواصل معهم».

ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة نقلت فكرة المسئولية الاجتماعية للشباب الذين كانت تعمل على تأهيلهم وتدريبهم في السابق؛ ليطبقوا عمليًا ما تدربوا عليه، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل مع كل الوزارات، عن طريق ما يسمى بـ«التشبيك»؛ للتعاون لتحقيق الأهداف المختلفة، ومواجهة الأزمات.

وتابع: لدينا هدف العمل على كل فئات المجتمع المصري وليس الشباب فقط، مشيرًا إلى أن من أحد القرارات الهامة لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه وجه 5% من إيرادات الوزارة لكبار السن والرواد فوق 35 عاما.